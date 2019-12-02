Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря перешёл на зимний режим работы

09:42, 02 декабря 2019, ПАИ

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря перешёл на зимний режим работы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псково-Изборского музея-заповедника. Теперь для посетителей храм будет открыт с 10:00 до 17:00.

Преображенский собор — главный храм обители — находится в пользовании музея-заповедника. Летом и осенью он открыт для посещений ежедневно (кроме понедельника) с 11:00 до 18:00.

Попасть в собор можно лишь в сухую погоду и при наличии билета из кассы. Даже службы в соборе братия монастыря проводит только после согласования с руководством музея, чтобы не навредить древним фрескам. Обычно это бывает в важнейшие двунадесятые праздники, связанные с евангельской историей и историей церкви.

Подробнее об истории собора и всей обители можно прочитать здесь.