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Общество

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря перешёл на зимний режим работы

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря перешёл на зимний режим работы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псково-Изборского   музея-заповедника. Теперь для посетителей храм будет открыт с 10:00 до 17:00.

Преображенский собор — главный храм обители — находится в пользовании музея-заповедника. Летом и осенью он открыт для посещений ежедневно (кроме понедельника) с 11:00 до 18:00.

Попасть в собор можно лишь в сухую погоду и при наличии билета из кассы. Даже службы в соборе братия монастыря проводит только после согласования с руководством музея, чтобы не навредить древним фрескам. Обычно это бывает в важнейшие двунадесятые праздники, связанные с евангельской историей и историей церкви.

Подробнее об истории собора и всей обители можно прочитать здесь.

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