Псковичи вновь выступили против строительства АЗС вблизи Мирожского монастыря

09:54, 02 декабря 2019, ПАИ

2 декабря в Пскове на пересечении улиц Юбилейной и Яна Райниса состоялся очередной пикет, на котором жители Пскова выступили против строительства автозаправки вблизи Мирожского монастыря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Депутат Псковской городской Думы Олег Брячак рассказал причины пикета, в котором участвовали не только члены и сторонники партии «Справедливая Россия», но и простые горожане.

«От наглости некоторых коммерсантов нет слов. Вы видите, что ситуация совершенно уникальная. Мирожский монастырь защищают не только депутаты и общественники, но и администрация города. Но какой-то один коммерсант не останавливается и «прёт как танк» невзирая вообще ни на что: ни на мнение людей, ни на мнение администрации. Он выигрывает суды и думает, что если юридически он прав, то на мнение псковичей можно не обращать внимание, - отметил Олег Брячак. - Я считаю, что это совершенно недопустимо, и мы будем бороться. Мы дойдем до Москвы и до его руководства, и сделаем так, чтобы таких бессовестных коммерсантов на территории Псковской области не было».

Все присутствующие на митинге были солидарны с мнением Олега Брячака. «Моя позиция отрицательная, потому что их и так везде много. Здесь в центре города АЗС не место», - заявил один из пришедших.

Это уже второй пикет, который проводится против строительства АЗС вблизи Мирожского монастыря. Первый прошёл 8 июля.

О строительстве АЗС на земельном участке рядом с объектом культурного наследия России Спасо-Преображенским Мирожским монастырём заявила компания «Псковнефтепродукт». Ранее администрация Пскова отказала компании в выдаче разрешения на строительство АЗС. После этого руководство «Псковнефтепродукта» обратилось в арбитражный суд Псковской области, который вынес решение в пользу компании.