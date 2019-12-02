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Общество

Псковская область заняла 24 место в рейтинге регионов по итогам всероссийского конкурса «Туристический сувенир - 2019»

Псковская область заняла 24 место в рейтинге регионов по итогам всероссийского конкурса «Туристический сувенир - 2019». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

В итоговый список вошли 66 регионов-участников, которые разделили между собой 42 места, так как некоторые регионы набрали равное количество баллов. Например, вместе с Псковской областью на 24-м месте разместились Липецкая область и Москва.

Ещё в июле призёрами окружного этапа конкурса «Туристический сувенир» стали псковские сбитни, огуречная тянучка и кукла-засыпайка. После нескольких региональных и окружных этапов к участию в общенациональном финале в Саратове были приглашены авторы 514 туристических сувениров из 52 регионов страны, в том числе псковские предприниматели. 

В финале конкурса в Саратове гран-при в средней ценовой категории в номинации «Гастрономический сувенир, напитки» оказался у сбитня «Кремлёвский», выпущенного под маркой «Столбушинский продукт» предпринимателем из Псковской области. В высокой ценовой категории номинации «Сувенир события» «Столбушинский набор» с тремя вкусами сбитней занял третье место. Таким образом, регион получил 24-е место в общем рейтинге конкурса.

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