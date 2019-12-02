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Общество

Эстония пожаловалась на причиненный сильным ветром ущерб инфраструктуре границы с Россией

Инфраструктура границы России и Эстонии получила серьезные повреждения в результате октябрьского шторма. Как пишет ТАСС, об этом сообщил руководитель бюро интегрированного управления границами департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев 2 декабря.

По его словам, поваленные деревья вывели из строя сооруженное на тестовом участке границы проволочное заграждение и установленную там технику. К тому же, многие места из-за рухнувших деревьев стали непроходимыми.

Общий ущерб для инфраструктуры департамент полиции и погранохраны оценивает в десятки тысяч евро. Планируется, что строительство инфраструктуры границы может быть завершено к 2026-2027 году.

Кроме Эстонии, в результате сильного ветра 27 октября пострадала и Псковская область: несколько муниципалитетов региона остались без света, а в Пскове были повалены деревья, рекламные билборды, в нескольких домах выбило окна и сорвало часть кровли. В результате усиления ветра травмы получили два человека.

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