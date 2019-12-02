Почётной грамотой наградил губернатор Псковской области коллектив «Центра СПИД»

14:19, 02 декабря 2019, ПАИ

Почётной грамотой наградил губернатор Псковской области Михаил Ведерников коллектив Центра профилактики и борьбы со СПИД в связи с победой в номинации «Лучший СПИД-Центр 2019», передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Глава региона посетил медицинское учреждение 2 декабря. Визит приурочен к прошедшему 1 декабря Дню борьбы со СПИДом.

Благодарственные письма от администрации Псковской области получили сотрудницы Центра старший фельдшер-лаборант диагностической лаборатории Наталья Матвеева, медицинская сестра инфекционного кабинета системы ОМС Екатерина Андреева, фельдшер-лаборант диагностической лаборатории Ирина Ермакова.

Перед награждением экскурсию по Центру Михаилу Ведерникову провела главврач Ираида Сивачёва. Она рассказала, что штат учреждения полностью укомплектован. Вместе с великолукским отделением в Центре работают 59 человек. «У нас хорошие зарплаты, как в Петербурге. Врачи получают 65-70 тысяч рублей» - рассказала Ираида Сивачёва.

«Это, пожалуй, единственное в регионе учреждение, которое полностью укомплектовано сотрудниками. Я посмотрел материалы, у вас и младший персонал хорошо получает», - заметил Михаил Ведерников.

Затем губернатору показали лабораторию. Михаил Ведерников уточнил, есть ли дефицит медицинского оборудования. Ираида Сивачёва перечислила необходимые аппараты и заметила: «Современные лаборатории тем и отличаются, что оборудования должно быть много, а людей мало». Затем Ираида Сивачёва провела главу региона в кабинет для приёма пациентов, процедурные кабинеты, показала ПЦР-лабораторию, с оборудованием аналогов которому нет в Псковской области.

На встрече с коллективом Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников Центра и отметил, что уже давно хотел побывать в учреждении на Кузнецкой, 23. «Знаю, что глаз на ваше здание уже положили, но мы приняли решение и никуда вас перемещать не будем. Будем помогать. Учреждение уникальное и, конечно, это заслуга всех тех, кто здесь работает, заслуга вашего руководства», - подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что уникальность Центра заключается ещё в практически 100-процентной укомплектованности кадрами, тогда как в целом по области этот процент по медицинским учреждениям значительно ниже. «Мы обязательно подумаем какую помощь оказать. Конечно, надо помогать маленьким и слабым, вытягивать тех, кому сложно, но и помогать тем, у кого всё получается тоже надо, чтобы это было стимулом для остальных. Постараемся помочь по оборудованию и запланировать ремонт фасада. Высшей наградой в регионе является Почётная грамота губернатора, мы стараемся нечасто её вручать, но вы большие молодцы и абсолютно точно достойны такой награды. Ваша победа в конкурсе дорогого стоит. Спасибо вам и низкий поклон! Продолжайте в том же духе!» - обратился к сотрудникам Центра Михаил Ведерников.

Губернатор напомнил о том, что на уровне президента Владимира Путина обсуждается необходимость модернизации первичного медицинского звена, в связи с этим принято решение о создании в Псковской области региональной рабочей группы. «Подумайте, кто из вашего коллектива могу бы в неё войти, чтобы мы вместе приняли правильные решения, которые учтут интересы тех, кто трудится в этой отрасли», - подытожил Михаил Ведерников.

Центр профилактики и борьбы со СПИД действует в Пскове с 1989 года. Его сотрудники работают в области профилактики, диагностики и лечения ВИЧ/СПИДа, профилактики инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику. В рамках обязательного медицинского страхования осуществляет специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях для жителей области по инфекционным болезням. Центр имеет отделение в Великих Луках, в котором осуществляется поликлинический прием граждан и проведение антиретровирусной терапии. Все виды лабораторной диагностики выполняются только в псковском подразделении Центра.

Под наблюдением Центра пожизненно находятся все пациенты с зарегистрированным ВИЧ; в настоящее время их число составляет 1052 человека. Кроме того, в Центре ведется прием врача инфекциониста по другим, помимо ВИЧ, инфекционным заболеваниям. Ежегодно к врачам инфекционистам Центра обращаются около 5 тысяч человек.