О поддержке социальных акций и псковского спорта заявил директор компании «Экопром»

16:12, 02 декабря 2019, ПАИ

«Мы считаем необходимой поддержку социальных акций, спортивных состязаний», - заявил директор ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Псковской области Сергей Пайст.

В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации он отметил, что компания «Экопром» - филиал ГК «Мехуборка» - выступила основным партнёром хоккейного турнира на Кубок губернатора Псковской области, который состоялся с 29 ноября по 1 декабря в Пскове. В нём приняли участие команды «Ленпроект», сборная СПБХЛ из Санкт-Петербурга, команда «Славия» из Великого Новгорода. Псков на турнире представляла сборная «Торнадо», в состав которой входят выпускники секции хоккея в Ледовом дворце. По итогам соревнования псковичи завоевали «бронзу».

«Помимо нашей основной деятельности мы по мере возможностей стараемся участвовать в мероприятиях, которые так или иначе улучшают Псковскую область. И если, в том числе, у нас есть возможность откликнуться на предложение выступить партнером в спортивных состязаниях, которые продвигают спорт в массы — мы откликаемся», - подчеркнул Сергей Пайст.