Петербургская команда выиграла хоккейный турнир на кубок губернатора Псковской области

16:38, 02 декабря 2019, ПАИ

Команда «Ленпроект» (Санкт-Петербург) выиграла хоккейный турнир на кубок губернатора Псковской области, приуроченный к всероссийскому Дню хоккея. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной хоккейной лиге.

Сборная СпбХЛ заняла второе место, третье - псковское «Торнадо», четвёртое - новгородская команда «Славия».

«Все игры проходили в профессиональном формате: много красивых голов, интересных комбинаций, силовой борьбы, эмоций, и даже драк, рева трибун и запредельного накала страстей!» — отметили в Северо-Западной хоккейной лиге.

Лучшим вратарем признали Алексея Пупышева (ХК «Ленпроект»), лучшим защитником — Антона Иютинского (Сборная СпбХЛ), а лучшим нападающим — Леонида Автомова (ХК «Торнадо»).

Северо-Западная хоккейная лига поблагодарила команды за борьбу и самоотдачу, а также выразила благодарность в содействии проведения соревнований Федерации хоккея Псковской области, партнёрам и спонсорам команд. Следующий турнир в профессиональном формате СЗХЛ планирует провести в Великом Новгороде в январе 2020 года.

Хоккейный турнир на кубок губернатора Псковской области проходил с 29 ноября по 1 декабря в псковском Ледовом дворце (улица Балтийская, 11). Основным партнёром соревнований выступал региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – компания «Экопром».