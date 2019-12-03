Проект «Интерактивная карта доступности Псковской области» претендует на «Народное признание - 2019»

09:57, 03 декабря 2019, ПАИ

Реализуемый в Псковской области проект «Интерактивная карта доступности Псковской области» претендует на Первую общественную премию региона «Народное признание – 2019» в номинации «Команда 2018». Заявку в редакцию Псковского агентства информации прислал проектный офис «Команды 2018».

Автором проекта является общественный помощник губернатора Псковской области Владимир Петров. Он инициировал создание специального сайта, с помощью которого можно получить актуальную информацию о доступности социальных объектов региона.

Впервые проект был представлен на первом форуме «Команды 2018», а затем стал обладателем областного конкурса грантов. Сейчас он находится в завершающей стадии реализации.

В Псковской области премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В этом году она присуждается в 12 номинациях: «Наша марка», «Талант», «Защита», «Рекорд», «Лидер», «Сервис», «Поступок», «Открытие», «Призвание», «Инициатива», «Команда-2018» и «Событие».

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой желающий, однако необходимо соблюсти одно условие – претендент на статуэтку «Народного признания» должен иметь непосредственное отношение к Псковской области. Подробнее о номинациях и правилах участия можно прочитать здесь>>>

Заявки необходимо отправлять по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. Бланк заявки можно скачать здесь>>>. К письму необходимо прикрепить фотографию претендента на награду.