0
12:56
«Лицом к городу»: Глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире отвечает на вопросы
12:54
Гостиница открылась на железнодорожном вокзале в Пскове
12:18
Карту размещения некоммерческих организаций выпустили в Пскове
12:14
Около 100 медработников трудоустроили в Псковской области в 2019 году
11:24
Губернатор представил нового руководителя управления информполитики администрации Псковской области
11:17
Иван Штылин покинул пост председателя комитета по спорту Псковской области
11:10
Почти 550 млн рублей в виде гранта из федерального бюджета получит Псковская область
Еще новости
Общество

Проект «Интерактивная карта доступности Псковской области» претендует на «Народное признание - 2019»

Реализуемый в Псковской области проект «Интерактивная карта доступности Псковской области» претендует на Первую общественную премию региона «Народное признание – 2019» в номинации «Команда 2018». Заявку в редакцию Псковского агентства информации прислал проектный офис «Команды 2018».

Автором проекта является общественный помощник губернатора Псковской области Владимир Петров. Он инициировал создание специального сайта, с помощью которого можно получить актуальную информацию о доступности социальных объектов региона.

Впервые проект был представлен на первом форуме «Команды 2018», а затем стал обладателем областного конкурса грантов. Сейчас он находится в завершающей стадии реализации.

В Псковской области премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В этом году она присуждается в 12 номинациях: «Наша марка», «Талант», «Защита», «Рекорд», «Лидер», «Сервис», «Поступок», «Открытие», «Призвание», «Инициатива», «Команда-2018» и «Событие».

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой желающий, однако необходимо соблюсти одно условие – претендент на статуэтку «Народного признания» должен иметь непосредственное отношение к Псковской области. Подробнее о номинациях и правилах участия можно прочитать здесь>>>

Заявки необходимо отправлять по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. Бланк заявки можно скачать здесь>>>. К письму необходимо прикрепить фотографию претендента на награду.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оправдывает ли себя авиарейс «Псков – Москва»?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Народное признание - 2019
Проект «Интерактивная карта доступности Псковской области» претендует на «Народное признание - 2019» Жители Новоржевского района выдвинули председателя СПК «Выбор» на «Народное признание - 2019» Проект «Лига дворового футбола Псковской области» поборется за «Народное признание - 2019» Проект по сохранению 300-летнего Стрелецкого домика в Печорах претендует на «Народное признание - 2019» Гастрономический фестиваль «Сыр и пряник в Бебешкино» претендует на премию «Народное признание - 2019» Себежская клиника «Добрый стоматолог» претендует на «Народное признание» Акция ГТРК «Псков» выдвинута на соискание премии «Народное признание» Игорь Дудоров претендует на «Народное признание - 2019» в номинации «Призвание» Руководителя псковского военно-патриотического клуба «Юный спасатель» выдвинули на «Народное признание» Осталось 7 дней для подачи заявок на «Народное признание — 2019»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

«Лицом к городу»: Глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире отвечает на вопросы
03 декабря 2019
«Лицом к городу»: Глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире отвечает на вопросы
Гостиница открылась на железнодорожном вокзале в Пскове
03 декабря 2019
Гостиница открылась на железнодорожном вокзале в Пскове
Карту размещения некоммерческих организаций выпустили в Пскове
03 декабря 2019
Карту размещения некоммерческих организаций выпустили в Пскове
Около 100 медработников трудоустроили в Псковской области в 2019 году
03 декабря 2019
Около 100 медработников трудоустроили в Псковской области в 2019 году
Губернатор представил нового руководителя управления информполитики администрации Псковской области
03 декабря 2019
Губернатор представил нового руководителя управления информполитики администрации Псковской области
Иван Штылин покинул пост председателя комитета по спорту Псковской области
03 декабря 2019
Иван Штылин покинул пост председателя комитета по спорту Псковской области
Почти 550 млн рублей в виде гранта из федерального бюджета получит Псковская область
03 декабря 2019
Почти 550 млн рублей в виде гранта из федерального бюджета получит Псковская область
Ольгинская гимназия поборется за «Народное признание - 2019» в номинации «Инициатива»
03 декабря 2019
Ольгинская гимназия поборется за «Народное признание - 2019» в номинации «Инициатива»

Идет загрузка...