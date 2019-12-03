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Общество

20-я государственная региональная программа может появиться в Псковской области

20-я государственная региональная программа может появится в Псковской области. Об этом сообщила заместитель губернатора, председатель областного комитета по финансам Татьяна Баринова в ходе заседания администрации региона 3 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В настоящее время в Псковской области 19 региональных государственных программ. Так, в первый раздел «Новое качество жизни» входят: «Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы», «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014-2020 годы», «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики населения на 2014-2020 годы», «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» на 2014-2020 годы, «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами на 2014-2020 годы», «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы», «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области на 2014-2020 годы», «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы», «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» и «Формирование современной городской среды».

Во второй раздел «Модернизация экономики» входят следующие программы: «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности на 2014-2020 годы», «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы», «Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013-2020 годы», «Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса на 2014-2020 годы», «Энергоэффективность и энергосбережение на 2014-2020 годы», «Развитие лесного хозяйства на 2014-2020 годы» и «Развитие информационного общества на 2014-2020 годы».

В третьем разделе «Сбалансированное региональное развитие» находится программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области на 2014-2020 годы».

Татьяна Баринова напомнила, что проект бюджета Псковской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на сессии регионального парламента принят в первом чтении, и на следующей неделе начнет работу согласительная комиссия.

Кроме этого, она пояснила, что экономия при уменьшении софинансирования госпрограмм с 7% до 1% составит более 500 млн рублей.

Татьяна Баринова добавила, что при проектировании бюджета минимально привлекались коммерческие кредиты. «Сейчас мы берем коммерческие кредиты только для сбалансированности бюджета: ноябрь, декабрь», — отметила она.

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