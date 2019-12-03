Оказать содействие археологам в работах на улице Леона Поземского в Пскове поручил губернатор

17:19, 03 декабря 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил региональному комитету по охране объектов культурного наследия оказать археологам необходимое содействие и сопровождение на раскопках в зоне реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В ходе контрольного выезда на объект главы региона 3 декабря специалисты областного Археологического центра рассказали, что в ходе раскопок обнаружены предметы, относящиеся к XII веку, фундаменты каменных построек XVI–XVII веков. Один из участков, на котором завершают исследовательские работы, сегодня передадут для работы подрядчикам.

В пресс-службе пояснили, что небольшое отставание от графика реконструкции улицы наблюдается, в том числе, из-за проводимых археологических работ. Кроме этого, сейчас на объекте меняют коммуникационные сети, но имеются некоторые сложности в прокладке электросетей. Михаил Ведерников выразил готовность лично подключиться к решению вопроса и провести переговоры с руководством «Россети — Северо-Запад».

В ходе выезда на объект губернатор также осмотрел, как ведутся работы по ремонту парка Народовластия. По словам подрядчика, все запланированные на 2019 год работы в парке выполнены: завершена прокладка инженерных сетей, дополнительно установлены около 1 тысячи свай, которые станут основанием для интерактивной площадки.

3 ноября Михаил Ведерников поручил главе администрации Пскова Александру Братчикову вести ежедневный контроль за выполнением работ по реконструкции улицы. Сумма контракта по проводимым на объекте работам на два года составляет около 350 млн рублей.