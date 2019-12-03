Проект #Силавместе презентовали в Пскове

18:52, 03 декабря 2019, ПАИ

3 декабря в Пскове состоялась презентация проекта #Силавместе - карты города Пскова, на которой отмечены некоммерческие организации и инициативы, реализующие благотворительные проекты на территории города. Мероприятие состоялось в проектном офисе «Команды 2018» , передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Руководитель управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская заявила, что власти региона приветствуют все проекты, которые позволяют больше общаться и знать друг о друге. По ее словам, эффект синергии уже многие на себе испытали. Когда мы объединяем свои ресурсы, мы можем гораздо больше», - обратилась она к участникам акции.

Представители бизнеса, которые приняли участие в создании карты, отметили, что #Силавместе - это та связь, которая поможет организациям более эффективно сотрудничать, и выразили надежду, что это начинание станет хорошей традицией.

Председатель Центра устойчивого развития Псковской области Семен Никонов заявил, что в перспективе может появиться карта #Силавместе, на которой будет отмечено гораздо больше объектов, причем не только в Пскове, но и по всей области. Он подчеркнул, что на карте видно, чем можно помочь той или иной организации, и речь здесь не о деньгах.

Председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников заметил, что авторы проекта могли бы присоединиться к ряду направлений, например, к обучению пенсионеров компьютерной грамотности, поддержке женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Он заметил, что служба занятости занимается сопровождаемым трудоустройством людей с ограниченными возможностями, в этой сфере тоже можно сотрудничать.

В этот же день псковичи устроили флешмоб в рамках «Недели признаний», проходящей под эгидой международного дня благотворительности «Щедрый вторник». Всем желающим предложили на специальных табличках написать, кому и чем они помогают, сфотографироваться и разместить снимки в социальных сетях. В прошлом году таких признаний было 57, уточнил Семён Никонов. По его словам, за годы проведения акции тысячи людей рассказали о своих добрых делах. Он рассказал об истории акции «Щедрый вторник», к которой присоединились уже более 100 стран. С каждым годом участников становится всё больше.

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Псковичи в этот день признались в том, что помогают некоммерческим организациям, приютам для бездомных животных, детям, политзаключённым. Были на табличках и надписи «Люблю учить детей», «Люблю котиков», «Организую благотворительные концерты».

Семён Никонов отметил, что в Псковской области ежегодно проводится «Круг благотворителей», следующий стартует в феврале 2020 года. Он призвал всех желающих принять в нем участие.