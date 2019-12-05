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Общество

Капремонт памятника «Купол» в Черёхе выполнен на 40%

Ремонтно-восстановительные работы на памятнике 6-й роте «Купол» в Черёхе выполнены на 40%, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. Темпы и качество капремонта монумента оценили губернатор Михаил Ведерников и заместитель министра обороны Российской Федерации — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил России, генерал-полковник Андрей Картаполов.

Рабочий визит замминистра в регион 5 декабря связан с подготовкой к 20-летию подвига воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Работы на памятнике являются одним из ключевых пунктов программы мероприятий.

Ремонт ведётся в соответствии с графиком. Сейчас рабочие закладывают фундамент, проводят армирование основания для монумента. Центральная композиция «Свеча» находится на реставрации. В дальнейшем планируется восстановить благоустройство и систему освещения площади у памятника, оформить остановочные комплексы и привести в порядок близлежащую территорию.  

Губернатор и замминистра обороны обсудили подготовку Псковской области к проведению памятной даты в 2020 году. Федеральный и региональный оргкомитеты активно работают, второй действует с августа 2018 года, его возглавляет Михаил Ведерников. Намечено проведение десятков различных мероприятий, в том числе комплекса мер социальной поддержки близких и родственников десантников 6-й роты.

Указ о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников, подписал в июле 2018 года президент РФ Владимир Путин.

6-я рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье в Чечне. Во время контртеррористической операции десантники сдерживали натиск двух тысяч боевиков. Из 90 российских военнослужащих выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м десантникам присвоили звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно. В Псковской области каждый год организуют памятные мероприятия по увековечиванию их подвига, 1 марта назначено региональной памятной датой.

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