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Общество

Ход реконструкции памятника «Купол» в Пскове оценил Михаил Ведерников

Ход реконструкции памятника бойцам 6-й роты «Купол», который установлен у ворот части в деревне Черёха Псковского района, оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки 8 ноября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, вместе с главой региона на строительную площадку выехали его заместитель Василий Осипов, представители командования Воздушно-десантных войск, 76-й дивизии, профильных региональных комитетов, управления капитального строительства и подрядной организации.

Работы по реконструкции памятника ведутся в рамках подготовки к 20-летию подвига 6-й роты в соответствии с Указом президента Владимира Путина. На сегодняшний день монумент и часть его фундамента демонтированы, композиция «Свеча» подготовлена для отправки в ремонт в специализированную организацию. Кроме того, подрядчик обустроил территорию стройплощадки и подготовил её к работам зимой.

Участники прошедшего выездного совещания оценили объём выполненных работ и обсудили текущие вопросы реконструкции.

Михаил Ведерников отметил, что регион и Министерство обороны РФ определили, какой объём работ берёт на себя каждая из сторон, а также муниципалитет. Он сообщил, что в начале декабря на площадке пройдет выездное совещание с участием представителей Министерства обороны РФ.

«Работы ведутся достаточно активно. Мы планируем, что к памятной дате монумент будет приведен в порядок, а также благоустроена площадь, прилегающая к «Куполу», и установлено освещение», — заявил губернатор.

6-я рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в 2000 году вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, которыми руководил Хаттаб. В бою на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов. 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно.

Памятник 6-й роте в Черёхе был открыт 1 августа 2002 года. Его автором стал псковский архитектор Анатолий Царик. 

В 2020 году исполнится 20 лет со дня гибели 6-й роты. Указ о проведении памятных мероприятий в июле прошлого года подписал президент РФ. В августе 2018-го в Псковской области был создан региональный оргкомитет по подготовке к памятной дате, который возглавил Михаил Ведерников.

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