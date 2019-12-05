Не строить АЗС вблизи Мирожского монастыря и искать компромисс призвали застройщика депутаты Псковской гордумы

19:07, 05 декабря 2019, ПАИ

Строительство автозаправочной станции по улице Я. Райниса, 2а стало темой депутатского часа в Пскове 5 декабря, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Депутаты Псковской городской Думы предложили «Псковнефтепродукту» искать компромиссные варианты.

Заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова напомнила, что данный земельный участок находится в зоне городского транспорта и зоне регулирования застройке вблизи объекта культурного наследия. Строительство АЗС на земельном участке рядом со Спасо-Преображенским Мирожским монастырём планирует компания «Псковнефтепродукт». Администрация Пскова отказала компании в выдаче разрешения на строительство станции, после чего руководство «Псковнефтепродукта» обратилось в арбитражный суд Псковской области. Он вынес решение в пользу компании. Валентина Зубова подчеркнула, что администрация города Пскова твёрдо стоит на своей позиции и при необходимости обратится в Конституционный суд РФ. Она также напомнила, что Мирожский монастырь входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Она заметила, что муниципалитет предлагал застройщику 9 земельных участков, а выбор пал именно на эту территорию.

Председатель комитета по охране культурного наследия Псковской области Наталья Тихомирова рассказала, что вблизи Мирожского монастыря нельзя использовать сэндвич-панели для облицовки объектов, применять яркие цвета, которые нарушат исторический облик. Она заметила, что в центре города нет ни одной заправки. Более того, по словам специалиста, высокие информационные табло будут нарушать силуэтность. Все это стало причиной отказа. Наталья Тихомирова поинтересовалась, что именно застройщику оказалось непонятным в отказе комитета, а впоследствии - администрации города.

Представитель «Псковнефтепродукта» сказал, что отказ не был мотивирован. Он заявил, что в соответствии с проектом сэндвич-панели для облицовки не будут использованы, вместо них будут применяться другие материалы.

Наталья Тихомирова не согласилась с этим утверждением.

Заместитель председателя Госкомитета по охране объектов культурного наследия Псковской области – начальник нормативно-правового отдела Надежда Волова заметила, что АЗС является взрыво- и пожароопасным объектом. «В суде апелляционной инстанции мы будем отстаивать эту позицию и то положение, что вы используете запрещённые материалы для облицовки зданий», - обратилась она к застройщику.

И. о. гендиректора «Псковнефтепродукта» Роберт Зведрис подчеркнул, что проект прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение, а уже перед началом строительства был получен отказ. «Почему не остановили в самом начале?» - спросил он. По его словам, компания никогда не идет против закона.

Депутат Олег Брячак заявил, что инвестировать нужно с учётом мнения граждан, а сейчас «сложилась редкая ситуация, когда не только культурная общественность, депутаты разных фракций, администрации города и области против реализации проекта». Он предложил подумать руководителю компании о том, зачем портить имидж из-за какой-то одной заправки. Депутат предложил найти золотую середину, например, выйти на уровень руководства региона с вопросом компенсации «Псковнефтепродукту» стоимости данного участка.

Валентина Зубова с ним согласилась и сообщила, что в комитет по управлению государственным имуществом Псковской области уже обратились с предложением поиска альтернативных площадок. «Они с пониманием отнеслись к вопросу, и сейчас мы эту тему обсуждаем», - подчеркнула она. Заместитель главы администрации Пскова добавила, что все проекты объектов, расположенных вблизи зоны планируемой застройки, стилизованы и одобрены научно-методическом совете, они прошли все согласования. «Данная территория относится к той, где таких современных конструкций быть не может», - отметила она.

Валентина Зубова уточнила, что на каждый объект АЗС и АГЗС делаются индивидуальных расчёты взрыво- и пожароопасных зон, санитарно-защитных. В связи с этим она высказала опасения в части безопасности объекта.

Роберт Зведрис заметил, что статистики по пожарам на АЗС не найдется, по его словам, там если и происходят пожары, то только в автомобилях.

«Это историческое место, и давайте не забывать о том , что там частный сектор. Я бы, например, не хотел под своим домом иметь АЗС. Самый лучший вариант сейчас будет попросить у области выделить другое достойное место для строительства вашего объекта. Давайте уважать историю», - призвал депутат Александр Баев.

» До 16 декабря мы бы хотели получить от вас ответ», - обратился к застройщику Олег Брячак и заметил, что администрация Пскова и власти области уважительно относятся к компании, пытаются найти компромисс. Он подчеркнул, что если вопрос не получится урегулировать мирно, то 16 декабря в 8:30 под окнами офиса «Псковнефтепродукта» пройдёт уже не пикет, а митинг. По словам Олега Брячака, в таком случае будет принята резолюция, которая пойдет в Министерство топлива и энергетики и в другие инстанции.

Глава Пскова Елена Полонская обратила внимание, что при инвестировании всегда нужно слышать желание и мнение жителей города. «Время точечной застройки и цветного пластика в городе закончилось», - заявила она напомнила, что для Пскова разрабатывается дизайн-код. «Сегодня речь идет об уникальном памятнике, который вошёл в список ЮНЕСКО. Мы не можем пренебрегать этим важным событием», - сказала глава города.

Она предложила депутатам Псковской городской Думы выйти с инициативой и направить в комиссию по землепользованию и застройке администрации Пскова рассмотреть возможность придания данному участку статуса рекреационной зоны. Также она попросила занести в резолюцию пункт о необходимости произвести мену земельных участков, на котором возможно строительство АЗС.

Псковичи дважды выходили на пикеты против строительства АЗС вблизи Мирожского монастыря. Первый прошёл 8 июля, второй - 2 декабря.