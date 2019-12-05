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Общество

Новую коллекцию художниц-кукольниц смогут увидеть псковичи 7 декабря

7 декабря в 12:00 в псковском Доме ремесел на улице Некрасова, 8 откроется выставка «Коллекция уникальных вещей», которая станет новым проектом творческого объединения «Псковский кукольный дом». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Посетители выставки смогут увидеть авторских кукол и медведей тедди, акварели, сумки, броши и аксессуары ручной работы, предметы гардероба с художественной росписью и многое другое.

В будущем по субботам в рамках работы творческого объединения «Псковский кукольный дом» в Доме ремесел будет организовано проведение тематических мастер-классов по изготовлению мишек тедди и кукол в различных техниках. Также желающие смогут записаться на занятия по основам работы с текстилем, в частности, с выбором ткани для кукол, особенностями кроя и обработки изделий.

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