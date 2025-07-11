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Общество

Стихия обрушилась на Пыталово

Штормовой ветер, град и дождь нанесли серьёзные повреждения на территории Пыталовского округа сегодня, 11 июля. Наиболее пострадал город Пыталово, сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева в своём телеграм-канале.

«Огромное количество деревьев, вывернутых с корнем, поломанные заборы, повреждённые кровли сараев и домов, оборванные провода. Только что проехала весь город. Работают две бригады электриков, коммунальщики освобождают улицы от поваленных деревьев. Сначала энергетики восстанавливают высоковольтные линии, а затем отрабатывают заявки по линиям 0,4 кВ. Завтра ждём ещё одну бригаду из Острова», – сказала Вера Кондратьева.

Фото из телеграм-канала Веры Кондратьевой

Об обнаруженных поваленных деревьях требуется сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДСС) по телефону 8-800-233-63.

О случаях отключения электроэнергии следует обращаться в «Россети» по телефону горячей линии: 8-800-220-02-20. Короткий номер для мобильных телефонов – 220.

Ранее сообщалось, что ливень с крупным градом накрыл город Себеж. В Пыталово на центральной улице повалены деревья. А в Пушкинских Горах дерево упало на кровлю жилого многоквартирного дома.

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