Ветер оборвал ЛЭП в Печорском округе

23:31, 11 июля 2025, ПАИ

На территории бывшей Лавровской волости Печорского округа шквалистый ветер оборвал линии электропередачи и повалил деревья, пишет районная газета «Печорская правда».



«Полностью отключена линия электропередачи, дороги завалены деревьями. Все службы (электрики, дорожники) в работе. Ситуация на контроле!» – заверили в пресс-службе администрации муниципалитета. Информировать о проблемах просят в ЕДДС по телефону 8-811-482-16-12.

Ранее сообщалось, что стихия обрушилась на Пыталово.