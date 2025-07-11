Ветер оборвал ЛЭП в Печорском округе
На территории бывшей Лавровской волости Печорского округа шквалистый ветер оборвал линии электропередачи и повалил деревья, пишет районная газета «Печорская правда».
«Полностью отключена линия электропередачи, дороги завалены деревьями. Все службы (электрики, дорожники) в работе. Ситуация на контроле!» – заверили в пресс-службе администрации муниципалитета. Информировать о проблемах просят в ЕДДС по телефону 8-811-482-16-12.
Ранее сообщалось, что стихия обрушилась на Пыталово.
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