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Общество

Ветер оборвал ЛЭП в Печорском округе

На территории бывшей Лавровской волости Печорского округа шквалистый ветер оборвал линии электропередачи и повалил деревья, пишет районная газета «Печорская правда».

Фото: администрации Печорского МО


«Полностью отключена линия электропередачи, дороги завалены деревьями. Все службы (электрики, дорожники) в работе. Ситуация на контроле!» – заверили в пресс-службе администрации муниципалитета. Информировать о проблемах просят в ЕДДС по телефону 8-811-482-16-12.

Ранее сообщалось, что стихия обрушилась на Пыталово.

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