Екатерина Родина о победе на конкурсе «Доброволец России – 2019»: Это заслуженная награда

20:49, 05 декабря 2019, ПАИ

Награда на конкурсе «Доброволец России» вполне заслуженная и её было приятно получить. Но, я бы хотела подчеркнуть, что это заслуга не только моя, а всего регионального отделения движения «Волонтеры победы», - прокомментировала Псковскому агентству информации руководитель Псковского регионального отделения движения «Волонтеры победы» Екатерина Родина победу на конкурсе «Доброволец России – 2019».

Екатерина Родина отметила, что её авторский патриотический проект «Чтобы помнили» занял первое место на конкурсе в номинации «Уверенные в будущем». «Награду мне сегодня в рамках международного форума добровольцев вручила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова», - сообщила псковичка.

По её словам, эта награда даёт определенную сумму грантовых средств на реализацию проекта «Чтобы помнили» дальше в 2020 году. Сколько точно средств будет выделено, псковичка не уточнила, но согласно правилам конкурса эта сумма может достигать до 2 млн рублей.

Кроме того, Екатерина Родина подчеркнула, что победа на конкурсе популяризирует и масштабирует проект «Чтобы помнили» дальше по муниципалитетам Псковской области и даже, возможно, на уровне других регионов. «Представители некоторых регионов России уже заинтересовались проектом, и мы нашли с ними некие точки соприкосновения, - поделилась псковичка. – Возможно, в будущем этот проект будет реализовываться и в других регионах России».

Екатерина Родина также подчеркнула, что конкурс «Доброволец России» успешно объединяет волонтёров со всей России. «Псковская область активно включилась в мероприятие. Лично я участвую в конкурсе уже второй год» - отметила победительница и добавила, что в прошлом году один из псковских проектов смог дойти до финала, а этот год стал ещё более успешным.

Проект «Чтобы помнили» реализуется в Псковской области с 2015 года. В его рамках в муниципалитетах региона проходят интерактивные площадки: «Хлеб той зимы», «Полевая почта» и «Призывной пункт». Также волонтеры приводят в порядок воинские захоронения. По мнению автора проекта, через предметы быта старшеклассники и студенты лучше понимают для себя, что такое Великая Отечественная война.