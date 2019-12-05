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Экономика

Эффективность введения инвестиционного налогового вычета проверят

Минэкономразвития проверит эффективность применения инвестиционного налогового вычета, который введёт в рамках эксперимента в нескольких регионах. Он уже действует в Удмуртии, Ростовской и Кемеровской областях, а с 2020 года к эксперименту присоединятся Тамбовская, Челябинская, Самарская области и Краснодарский край.

Как пишет газета «Известия», по итогам проверки эффективности налогового вычета Минэкономразвития будет решать, распространять ли эксперимент на остальные регионы с 2022 года.

 Инвестиционный вычет по налогу на прибыль компаний введён в рамках нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Компании получают налоговый вычет в обмен на вложения в модернизацию производства. Таким образом, бизнес может вернуть до 90% от суммы вложений в модернизацию производства.

Предполагается, что применение налогового вычета позволит достичь целевых показателей нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

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