Многодетным псковичам предложили создавать семейные детские сады

09:23, 06 декабря 2019, ПАИ

По итогам встречи с многодетными матерями по случаю празднования Дня матери и в связи с поручением главы региона Михаила Ведерникова комитет по образованию Псковской области заявил о возможности создания семейных детских садов семьями, имеющими трёх и более детей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по образованию, по вопросам открытия таких детсадов можно обращаться по адресу: Псков, улица Некрасова, 25, по телефону (8112) 29-99-55 добавочный – 111, или по адресу электронной почты: ea.yablokova@edu.pskov.ru.

Встречу с многодетными матерями Михаил Ведерников провёл 22 ноября. Тогда он обратил внимание на рост числа многодетных семей в Псковской области: за пять лет их количество увеличилось на 17%. На встрече её участники обсудили организацию дополнительного и основного образования, вопросы медицинского обслуживания, семейного обучения и создания семейных детских садов использования земельных участков.