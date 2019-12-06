Освещение появилось на одной из улиц в Острове благодаря Михаилу Ведерникову

10:25, 06 декабря 2019, ПАИ

В Острове на одной из неосвещенных улиц появились новые фонарные столбы. Об этом сообщила местная жительница Ольга Михайлова в группе «Подслушано в Острове» социальной сети «ВКонтакте».

«Хочу выразить огромнейшую благодарность Михаил Юрьевичу Ведерникову за наше освещение. Именно благодаря ему у нас появились эти фонари. Не от меня одной, а от всей улицы нашей огромное ещё раз вам спасибо», - отметила Ольга Михайлова.

В октябре губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил Остров, где, в том числе, встретился с жителями. Одним из вопросов, который просили решить островичи, было уличное освещение. По одной улиц глава Островского района Дмитрий Быстров заявил, что монтаж освещения запланирован на следующий год, но Михаил Ведерников поручил, чтобы работы были завершены уже в текущем году. «Давайте в этом году сделаем, тем более тут дети ходят. До 2020 года долго, давайте оперативнее», - обратился Михаил Ведерников к главе района.