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Денис Терехов на медиафоруме в Пскове: Медиа вынуждены конкурировать с Youtube

 «Медиа сегодня вынуждены конкурировать с Youtube, и это ваши проблемы, что вы не можете материться», - заявил управляющий агентства «Социальные сети» Денис Терехов, выступая на секции «Практическая журналистика» на втором псковском медиафоруме. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, блогеры становятся более популярными за счет того, что могут позволить себе больше журналистов, в том числе в отношении мата.

Денис Терехов также повторил тезис о важности контента, а не способов его доставки, добавив, что телеконтент, например, может потребляться и в интернете.

В качестве современных информационных трендов он обозначил сиюминутность в противовес осмысленности, эффективность стикеров и сторис в соцсетях для продвижения контента, а также призвал «больше смотреть по сторонам и предсказывать события, которые могут стать мемами». «Но, конечно, лучше не использовать мемы совсем, чем использовать старые мемы. И обязательно обращайте на то, что нужно детям», - рекомендовал Денис Терехов.

II Псковский медиафорум проходит 6 декабря на площадке Псковского государственного университета. Его участниками стали около 300 человек.

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