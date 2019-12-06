О рассвете фейковых новостей в телеграм-каналах предупредил гендиректор агентства «Социальные сети»

11:23, 06 декабря 2019, ПАИ

Генеральный директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов предупредил о рассвете фейковых новостей в телеграм-каналах. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания «Новые вызовы современным медиа. Медиа как важнейший элемент войны и мира» 6 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Денис Терехов отметил, что газеты и телевидение - это контент, который он потребляет в большом количестве. «Но вот сам телевизор смотрю раз в год, в Новый год. Мне кажется, нужно прекратить медиафорумы превращать в клуб анонимных любителей старых способов доставки контента. Вот «бумага теплая, будем ее листать», «телевизор теплый, будем его смотреть», - сказал спикер.

По его словам, газетный и телеконтент можно доставлять до потребителей через телеграмм-каналы. «Раньше говорили, если в газете не написали, то проблемы нет. Сейчас говорят, если в телеграме не написали - проблемы нет», - пояснил он. При этом он добавил, что в данной среде фейковые новости будут «расцветать махровым цветом».

Во втором Псковском медиафоруме принимают участие более 300 человек из Псковской, Ленинградской и Новгородской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. В их числе - ведущие эксперты страны и практики в области медиа, журналисты, руководители федеральных, региональных и муниципальных СМИ, специалисты по связям с общественностью, представители органов власти и делового сообщества.

Медиафорум проходит при поддержке администрации Псковской области, Псковского государственного университета и Благотворительного фонда Княгини Ольги.

На сайте Псковского агентства информации ведется прямая трансляция из ПсковГУ, где проходит медиафорум.

Первый Псковский медиафорум прошел в Пскове в 2018 году. Идея его проведения принадлежит Михаилу Ведерникову.