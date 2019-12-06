0
13:59
Михаил Ведерников поблагодарил Гошу Куценко и Екатерину Климову за спектакль «Любовные письма»
12:56
Юлия Минеева о презентованном на медиафоруме ролике: Мы хотели показать красоту Псковского края с новой стороны
12:34
Денис Терехов о Псковском медиафоруме: Очень по-домашнему, по-семейному — это приятно
12:29
Наталья Юрченко: Псковский медиафорум очень представительный
12:05
Лекция по работе с телеграм-каналами проходит в рамках медиафорума в Пскове
11:38
Михаил Ведерников: Самый эффективный канал общения с населением - директ в «Инстаграме»
10:48
Михаил Ведерников открыл II Псковский медиафорум
Еще новости
Общество

О рассвете фейковых новостей в телеграм-каналах предупредил гендиректор агентства «Социальные сети»

Генеральный директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов предупредил о рассвете фейковых новостей в телеграм-каналах. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания «Новые вызовы современным медиа. Медиа как важнейший элемент войны и мира» 6 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Денис Терехов отметил, что газеты и телевидение - это контент, который он потребляет в большом количестве. «Но вот сам телевизор смотрю раз в год, в Новый год. Мне кажется, нужно прекратить медиафорумы превращать в клуб анонимных любителей старых способов доставки контента. Вот «бумага теплая, будем ее листать», «телевизор теплый, будем его смотреть», - сказал спикер.

По его словам, газетный и телеконтент можно доставлять до потребителей через телеграмм-каналы. «Раньше говорили, если в газете не написали, то проблемы нет. Сейчас говорят, если в телеграме не написали - проблемы нет», - пояснил он. При этом он добавил, что в данной среде фейковые новости будут «расцветать махровым цветом».  

Во втором Псковском медиафоруме принимают участие более 300 человек из Псковской, Ленинградской и Новгородской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. В их числе - ведущие эксперты страны и практики в области медиа, журналисты, руководители федеральных, региональных и муниципальных СМИ, специалисты по связям с общественностью, представители органов власти и делового сообщества.

Медиафорум проходит при поддержке администрации Псковской области, Псковского государственного университета и Благотворительного фонда Княгини Ольги.

На сайте Псковского агентства информации ведется прямая трансляция из ПсковГУ, где проходит медиафорум. 

Первый Псковский медиафорум прошел в Пскове в 2018 году. Идея его проведения принадлежит Михаилу Ведерникову.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оправдывает ли себя авиарейс «Псков – Москва»?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Псковский международный медиафорум
Юлия Минеева о презентованном на медиафоруме ролике: Мы хотели показать красоту Псковского края с новой стороны Журналист Олеся Рябцева: Нас цепляет только то, что доводит Денис Терехов о Псковском медиафоруме: Очень по-домашнему, по-семейному — это приятно Наталья Юрченко: Псковский медиафорум очень представительный Блогер Олеся Рябцева: Количество подписчиков не является показателем популярности телеграм-каналов Лекция по работе с телеграм-каналами проходит в рамках медиафорума в Пскове Михаил Ведерников: Самый эффективный канал общения с населением - директ в «Инстаграме» Гендиректор ВЦИОМ: Люди доверяют конкретному сайту, ведущему и каналу О рассвете фейковых новостей в телеграм-каналах предупредил гендиректор агентства «Социальные сети» Павел Гусев: В социальных сетях можно открыто говорить о проблемах
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Михаил Ведерников поблагодарил Гошу Куценко и Екатерину Климову за спектакль «Любовные письма»
06 декабря 2019
Михаил Ведерников поблагодарил Гошу Куценко и Екатерину Климову за спектакль «Любовные письма»
Юлия Минеева о презентованном на медиафоруме ролике: Мы хотели показать красоту Псковского края с новой стороны
06 декабря 2019
Юлия Минеева о презентованном на медиафоруме ролике: Мы хотели показать красоту Псковского края с новой стороны
Денис Терехов о Псковском медиафоруме: Очень по-домашнему, по-семейному — это приятно
06 декабря 2019
Денис Терехов о Псковском медиафоруме: Очень по-домашнему, по-семейному — это приятно
Наталья Юрченко: Псковский медиафорум очень представительный
06 декабря 2019
Наталья Юрченко: Псковский медиафорум очень представительный
Лекция по работе с телеграм-каналами проходит в рамках медиафорума в Пскове
06 декабря 2019
Лекция по работе с телеграм-каналами проходит в рамках медиафорума в Пскове 1
Михаил Ведерников: Самый эффективный канал общения с населением - директ в «Инстаграме»
06 декабря 2019
Михаил Ведерников: Самый эффективный канал общения с населением - директ в «Инстаграме»
Михаил Ведерников открыл II Псковский медиафорум
06 декабря 2019
Михаил Ведерников открыл II Псковский медиафорум
Проектно-сметную документацию на реконструкцию улицы Кузбасской дивизии заказали псковские власти
06 декабря 2019
Проектно-сметную документацию на реконструкцию улицы Кузбасской дивизии заказали псковские власти

Идет загрузка...