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Проект «Без срока давности» стал темой обсуждения на II Псковском медиафоруме

Федеральный проект «Без срока давности» стал темой обсуждения на II Псковском медиафоруме, который проходит в стенах Псковского государственного университета 6 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Спикерами в рамках данного круглого стола выступили координатор проекта «Без срока давности», представитель Поискового движения России Алексей Бормотов, руководитель проектов корпоративных коммуникаций МИА «Россия сегодня» Игорь Наймушин.

В начале встречи Алексей Бормотов рассказал, что федеральный проект «Без срока давности», возникший около года назад, продолжает бурно развиваться. По его словам, идея проекта возникла не спонтанно — в поисковую организацию обращались люди с просьбой перезахоронить гражданских лиц, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Алексей Бормотов акцентировал внимание на том, что последние 20 лет западными странами ведется целенаправленная политика по снижению роли СССР в Великой Победе, необходимо ломать формируемую систему оценок.

«Более 16,5 млн соотечественников — мирного населения — погибло в годы Великой Отечественной войны. Целенаправленно из них было уничтожено 11,5 млн человек», — привел статистику Алексей Бормотов. Спикер подчеркнул, что проект «Без срока давности» направлен на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в годы войны. «Сегодня, когда говорим: «Спасибо деду за Победу», надо четко понимать за что говорим «спасибо», — добавил он.

Проект «Без срока давности» развивается в трех направлениях: архивное-исследовательское направление, поисковое и просветительское.

Алексей Бормотов анонсировал, что ведется работа над сборником документов и материалов из 23 томов, посвященном преступлениям немецко-фашистских захватчиков против мирного населения. Он пояснил, что 22 региона затронула нацистская оккупация, и каждый том посвятят отдельному региону. При этом последний 23-й том будет федеральным, больше теоретическим.

Спикер подчеркнул, что в сборнике красной нитью пройдет то, что в годы Великой Отечественной войны был совершен геноцид советского народа. «И документы будут подтверждать это», — добавил он. Сборник планируется выпустить до 1 ноября 2020 года.

Координатор проекта «Без срока давности» в продолжении темы сообщил, что с начала 2020 года в Псковской области пройдут поисковые работы в трех местах, где в ходе разведывательных работ в 2019 году были обнаружены останки мирных жителей, погибших в годы войны.

Алексей Бормотов акцентировал внимание на том, что в этом направлении важна просветительская работа, поскольку молодое поколение ничего не знает о годах Великой Отечественной войны.

14-15 ноября в Пскове прошла Вторая международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, где презентовали ряд рассекреченных документов УФСБ России по Псковской области о преступлениях против мирного населения немецко-фашистскими захватчиками.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что задача проекта «Без срока давности» направлена на защиту исторической правды.

Познакомиться с рассекреченными архивными документами о преступлениях против мирного населения, которые УФСБ России по Псковской области передало в Государственный архив региона, можно здесь >>>

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