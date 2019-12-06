Фильм с Юлией Пересильд «Конец сезона» вышел в российский прокат

17:44, 06 декабря 2019, ПАИ

В российский прокат вышел фильм Константина Худякова «Конец сезона», одну из главных ролей в котором сыграла уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд.

«Три сестры волею обстоятельств оказались за пределами России и живут в маленьком прибалтийском городке. Они, как и героини знаменитой пьесы Антона Павловича Чехова, живут мечтой о возвращении в Москву и ищут любовь, однако у судьбы на них свои планы. Одну никак не оставляет прошлое, другая ищет простого женского счастья, а у третьей — кризис семейной жизни. Тем временем, на тихом побережье появляется опасный убийца… Светлая меланхолия сменяется взрывами человеческих эмоций и нешуточной борьбой за жизнь», - говорится в аннотации к ленте.

Кроме Пересильд в фильме также сыграли Юлия Снигирь, Анна Чиповская и Евгений Цыганов.

2 декабря Юлия Пересильд стала гостем программы «Вечерний Ургант». Она представила новую ленту и рассказала ведущему Ивану Урганту о том, что означает её необычная фамилия. «Столько фильмов, а я до сих пор не научилась на себя смотреть, да ещё и при людях», - призналась Юлия после просмотра небольшого отрывка.