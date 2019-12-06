Около 300 млн рублей необходимо для восстановления крепостных стен в Гдове

18:38, 06 декабря 2019, ПАИ

Около 300 млн рублей необходимо, чтобы привести в порядок крепостные стены в городе Гдове Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с журналистами в рамках II Псковского медиафорума 6 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы региона, Гдовская крепость – бесхозный объект, и муниципалитет не берет на себя обязательства по его содержанию.

Михаил Ведерников подчеркнул, что необходимо посчитать, сколько будут стоить консервационные работы, а уже потом провести последующие мероприятия за счет средств инвестора.

Губернатор акцентировал внимание на том, что он с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном часто обсуждает варианты сохранения в регионе объектов культурного наследия, которые нуждаются во внимании.

Кроме этого, глава региона анонсировал, что на следующей неделе Псковскую область посетит с рабочим визитом председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин, поступят 100 млн рублей до конца года на запланированные ранее мероприятия по сохранению объектов культурного наследия.

Михаил Ведерников добавил, что с Минкультом проработают вопрос, чтобы было дополнительное финансирование на те объекты, которые нуждаются во внимании.

На реставрацию, а в некоторых случаях и консервацию объектов культурного наследия в Псковской области, выделят всего 12 млрд рублей.

Гдовский кремль был построен в 1431 году, неоднократно подвергался нападениям, прикрывая северный сухопутный путь к Пскову. В годы Великой Отечественной войны был разрушен практически полностью.