0
11:07
Краевед ищет родственников похороненных в Латвии детей из Себежского района
22:56
Церемония закрытия II Псковского медиафорума (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22:31
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Новоржевском районе, в котором пострадали школьники
21:53
II медиафорум состоялся в Пскове (ВИДЕО)
20:56
Михаил Ведерников: Медиафорум в Пскове стал более динамичным
19:15
Началась церемония закрытия II Псковского медиафорума (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
18:38
Около 300 млн рублей необходимо для восстановления крепостных стен в Гдове
Еще новости
Общество

Краевед ищет родственников похороненных в Латвии детей из Себежского района

Краевед из Риги, председатель правления Русского общества в Латвии Александр Ржавин ищет родственников детей, которые были узниками концлагеря в Саласпилсе, куда попали, вероятнее всего, из Себежского района Псковской области. Видеообращение исследователя было представлено на II Псковском медиафоруме, который состоялся 6 декабря в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На кладбище Кастранес (Kastrānes kapi) рядом с посёлком Сунтажи в 50-и километрах от Риги краевед обнаружил захоронение 24 детей – узников саласпилского концлагеря, которых нацисты раздали местных крестям в качестве рабов. При этом 6 детей похоронены в отдельных могилах, поскольку их имена известны и указаны на установленной в 1964-м году плите. Это Евгений Зайцев (4 года), Владимир Фленин (3 года), Валерий Соловьёв (2 года), Геннадий Пшенов (2 года), Игорь Боярчук (2 года) и Михаил Сидорин (4 года).

 

Александр Ржавин уже выяснил, что родные Володи Фленина живут в Латвии, и они знали о гибели ребёнка, но не имели информации о месте смерти и захоронения. Валерий Соловьёв оказался его двоюродным братом, а мама - Мария Ивановна Соловьёва (в девичестве Сосновская) была участницей партизанского движения и упоминается в документальной повести Владимира Хазанского «Спросите у берёз». В Сунтажи краевед обнаружил 84-летнюю сестру Евгения Зайцева – Раису.

«Теперь мы знаем, что эти дети являются уроженцами деревни Ляхово, ныне - Красный Посёлок  Себежского района», - отметил Александр Ржавин. Он предполагает, что остальные дети тоже могут быть из деревни Ляхово или её окрестностей. В этой связи он ищет родных погибших.

Читатели Псковского агентства информации, обладающие какой-либо информацией о захороненных детях, могут сообщить об этом на адрес электронной почты pskovnews@mail.ru.

II Псковский медиафорум проходил на базе Псковского государственного университета, он собрал федеральных экспертов и порядка 300 участников. Одна из секций форума была посвящена федеральному проекту «Без срока давности».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оправдывает ли себя авиарейс «Псков – Москва»?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Краевед ищет родственников похороненных в Латвии детей из Себежского района
07 декабря 2019
Краевед ищет родственников похороненных в Латвии детей из Себежского района
Церемония закрытия II Псковского медиафорума (ФОТОРЕПОРТАЖ)
06 декабря 2019
Церемония закрытия II Псковского медиафорума (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Новоржевском районе, в котором пострадали школьники
06 декабря 2019
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Новоржевском районе, в котором пострадали школьники
II медиафорум состоялся в Пскове (ВИДЕО)
06 декабря 2019
II медиафорум состоялся в Пскове (ВИДЕО)
Михаил Ведерников: Медиафорум в Пскове стал более динамичным
06 декабря 2019
Михаил Ведерников: Медиафорум в Пскове стал более динамичным
Началась церемония закрытия II Псковского медиафорума (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
06 декабря 2019
Началась церемония закрытия II Псковского медиафорума (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Около 300 млн рублей необходимо для восстановления крепостных стен в Гдове
06 декабря 2019
Около 300 млн рублей необходимо для восстановления крепостных стен в Гдове
Обеспечение жильем детей-сирот обсудил Михаил Ведерников с органами исполнительной власти
06 декабря 2019
Обеспечение жильем детей-сирот обсудил Михаил Ведерников с органами исполнительной власти

Идет загрузка...