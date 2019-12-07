Краевед ищет родственников похороненных в Латвии детей из Себежского района

11:07, 07 декабря 2019, ПАИ

Краевед из Риги, председатель правления Русского общества в Латвии Александр Ржавин ищет родственников детей, которые были узниками концлагеря в Саласпилсе, куда попали, вероятнее всего, из Себежского района Псковской области. Видеообращение исследователя было представлено на II Псковском медиафоруме, который состоялся 6 декабря в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На кладбище Кастранес (Kastrānes kapi) рядом с посёлком Сунтажи в 50-и километрах от Риги краевед обнаружил захоронение 24 детей – узников саласпилского концлагеря, которых нацисты раздали местных крестям в качестве рабов. При этом 6 детей похоронены в отдельных могилах, поскольку их имена известны и указаны на установленной в 1964-м году плите. Это Евгений Зайцев (4 года), Владимир Фленин (3 года), Валерий Соловьёв (2 года), Геннадий Пшенов (2 года), Игорь Боярчук (2 года) и Михаил Сидорин (4 года).

Александр Ржавин уже выяснил, что родные Володи Фленина живут в Латвии, и они знали о гибели ребёнка, но не имели информации о месте смерти и захоронения. Валерий Соловьёв оказался его двоюродным братом, а мама - Мария Ивановна Соловьёва (в девичестве Сосновская) была участницей партизанского движения и упоминается в документальной повести Владимира Хазанского «Спросите у берёз». В Сунтажи краевед обнаружил 84-летнюю сестру Евгения Зайцева – Раису.

«Теперь мы знаем, что эти дети являются уроженцами деревни Ляхово, ныне - Красный Посёлок Себежского района», - отметил Александр Ржавин. Он предполагает, что остальные дети тоже могут быть из деревни Ляхово или её окрестностей. В этой связи он ищет родных погибших.

Читатели Псковского агентства информации, обладающие какой-либо информацией о захороненных детях, могут сообщить об этом на адрес электронной почты pskovnews@mail.ru.

II Псковский медиафорум проходил на базе Псковского государственного университета, он собрал федеральных экспертов и порядка 300 участников. Одна из секций форума была посвящена федеральному проекту «Без срока давности».