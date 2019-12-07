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Общество

Оксана Фёдорова рассказала, как пытается избежать пластических операций

Instagram Оксаны Федоровой

Уроженка Пскова, победительница конкурса Мисс Вселенная – 2002, а ныне телеведущая и певица Оксана Федорова рассказала, что она делает. Чтобы как можно дольше не обращаться к пластическим хирургам. Об этом она написала на своей странице в сети Instagram.

«Я поклонница аппаратной косметологии и считаю, что чем дольше мы будем хранить себя от хирургических вмешательства, тем лучше», -написала Оксана Фёдорова.

На снимке она продемонстрировала, как в одной из косметологических клиник ей проводят процедуру Ulthera Sistem, которая «особенно хороша для овала лица».

Оксана Фёдорова отметила также, что скоро начнутся новогодние праздники, поэтому уже сейчас нужно подготовиться к ним, «чтобы в Новый год сиять и веселиться».

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