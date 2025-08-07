Наркоцех по производству «синтетики» ликвидировали в сельском доме в Псковской области

19:00, 07 августа 2025, ПАИ

В Островском районе полицейские ликвидировали нарколабораторию по производству «синтетики» и изъяли из незаконного оборота крупную партию «соли», сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Установлено, что синтез запрещённых веществ наладил 41-летний уроженец Петрозаводска. Для этих целей по указанию дистанционного куратора он приобрёл сельский дом, который оснастил всем необходимым для изготовления наркотиков.

Злоумышленника задержали специалисты Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с коллегами из ГУНК МВД России в Островском районе. Мужчину задержали в лесополосе вблизи одной из деревень Островского района, после того как он оборудовал два тайника с собственноручно изготовленными запрещёнными веществами. Оттуда правоохранители изъяли 31,7 килограмма производного N-метилэфедрона.

В дальнейшем в ходе обследования помещений наркоцеха полицейские обнаружили приспособления для изготовления наркотических средств, а также неустановленную жидкость общим объёмом около 300 литров. Проведённая экспертиза части изъятого показала, что в ней содержится более 21 килограмма синтетического наркотика.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. На период расследования фигуранта заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что 12 лет колонии получил петербуржец за производство наркотиков в Псковской области.