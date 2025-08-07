Памятную доску сожжённым фашистами жителям деревни открыли в Псковском районе

18:44, 07 августа 2025, ПАИ

В деревне Монастырёк Псковского района открыли памятную доску с информацией, отражающей события 9 января 1944 года, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова.

В мероприятии участвовали глава Псковского района Наталья Фёдорова, глава Серёдкинской волости Раиса Шумкина, депутат районного Собрания Геннадий Моисеев.

9 января 1944 года фашистские каратели сожгли деревню вместе с 13 мирными жителями, среди которых были малолетние дети, женщины, старики. Спустя 80 лет сотрудники Государственного архива Псковской области нашли свидетеля тех страшных событий – местную жительницу Наталью Павлову. История расследования была показана в сюжете местного телевидения. Тогда же было принято решение об увековечении памяти погибших.

«Наталья Дмитриевна [Павлова. – Прим. ред. ПАИ] в этот день с нами – её заветным желанием было увидеть, что имена всех тех, кого она знала и кто был замучен тем далёким январским днем, увековечены. Следующим этапом работы станет восстановление имён каждого погибшего и установка памятного камня», – добавила глава муниципалитета.

