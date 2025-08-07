Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Стало известно, сколько человек из эстонских карателей предстали перед судом за преступления в Псковской области

Сколько человек из эстонских карательных отрядов предстали перед судом за преступления в Псковской области, рассказал доктор исторических наук, председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 7 августа.

Александр Седунов. Фото: ПАИ

«По разным оценкам свидетелей, численность отряда составляет от 50 до 80 человек. Кто-то жил в казарме, кто-то в собственных домах и потом выходил на службу нацистскому режиму. Из них всех к суду было привлечено 14. Остальные сбежали, ушли в Эстонию, с нацистским режимом, поступили на службу в другие националистические формирования. Судьба была практически для всех похожая», – отметил историк.

Также, по словам гостя программы, суды над карателями не были быстрыми, а доказательная база составляет несколько сотен страниц.

