Александр Седунов: Участники карательных отрядов отрицали свою причастность к фашистским подразделениям

Участники карательных отрядов отрицали свою причастность к фашистским подразделениям, заявил доктор исторических наук, председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 7 августа.

Александр Седунов. Фото: ПАИ

«Они очень много рассказывали, что не принадлежат никаким фашистским организациям. Когда их просили рассказать об их деятельности в фашистской организации «Омакайтсе», они говорили, что не участвовали в фашистских организациях. Им задают вопросы: «Вы проводили аресты, охраняли конвоировали, расстреливали?». «Да». Кто-то даже сознался, что хоронил тела расстрелянных партизан и красноармейцев, сжигал дома партизан и мирных жителей. Но все отрицали свою сопричастность к нацистам. Когда им задавали вопрос: «А что это такое?», они отвечали, что это была самооборона», – рассказал историк.

При этом впоследствии многие участники «Омакайтсе» признавались, что участвовали в карательных акциях, сожжении домов в деревнях, грабеже у мирных жителей, даже в расстреле людей, добавил он.

