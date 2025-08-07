Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Неизвестные ранее имена участников отрядов «Омакайтсе» назвал историк

Неизвестные ранее имена участников карательных отрядов, которые приводятся в уникальных документах, рассекреченных архивом регионального УФСБ России, назвал доктор исторических наук, председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 7 августа.

Александр Седунов. Фото: ПАИ

«Среди них – Венто Оскар, Венто Альфред, которые стояли во главе отдельных подразделений «Омакайтсе» на территории Самолвы. Николай Морозов – нельзя сказать, что были только этнические эстонцы, но они действовали под руководством эстонцев. Все они получали указания из штаба, который был расположен в Ряпино, Печорах и Мехикоорме. Туда отвозились арестованные, которых задерживали на территории Гдовского района. Свидетельские показания говорят о том, что там была целая тюрьма, где содержались советские граждане из Гдовского района», – отметил историк.

При этом в своих показаниях некоторые участники «Омакайтсе» уходят от прямого ответа следователей и не всегда говорят о том, что происходило с заключёнными. «Есть два или три примера людей, которые были отпущены и через несколько месяцев вернулись домой. Но были те, чьи имена не установлены, и мы не знаем их судьбу. Они там не просто сидели, они занимались тяжёлыми сельскохозяйственными работами на территории современного Мехикоорма – выкапывали картофель, работали на полевых работах у хозяев и выполняли роль дешёвых бесплатных рабочих», – рассказал Александр Седунов.

