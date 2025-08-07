Карантин по чёрному сосновому усачу ввели в двух районах Псковской области

19:37, 07 августа 2025, ПАИ

На территории двух районов Псковской области установлена карантинная фитосанитарная зона по чёрному сосновому усачу, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ведомстве добавили, что действующими остаются три карантинные фитосанитарные зоны на общей площади 8 053,4 гектара в Великолукском, Невельском и Себежском районах.

