Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Карантин по чёрному сосновому усачу ввели в двух районах Псковской области

На территории двух районов Псковской области установлена карантинная фитосанитарная зона по чёрному сосновому усачу, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ведомстве добавили, что действующими остаются три карантинные фитосанитарные зоны на общей площади 8 053,4 гектара в Великолукском, Невельском и Себежском районах.

Ранее сообщалось, что заражённые цветочным трипсом молдавские яблоки уничтожили в Псковской области.

Версия для печати












07 августа 2025

Ушёл из жизни клирик Великолукской епархии иерей Владимир Сергеев
07 августа 2025

Опубликован список зачисленных в бакалавриат ПсковГУ
07 августа 2025

Карантин по чёрному сосновому усачу ввели в двух районах Псковской области
07 августа 2025

Наркоцех по производству «синтетики» ликвидировали в сельском доме в Псковской области
07 августа 2025

Памятную доску сожжённым фашистами жителям деревни открыли в Псковском районе
07 августа 2025

Пробка образовалась вечером на Запсковье
07 августа 2025

Стало известно, сколько эстонских карателей предстало перед судом за преступления в Псковской области
07 августа 2025

Александр Седунов: Участники карательных отрядов отрицали свою причастность к фашистским подразделениям

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...