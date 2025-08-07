О мерах безопасности на воде при шторме напомнили псковичам

17:55, 07 августа 2025, ПАИ

Главное управление МЧС России по Псковской области настоятельно рекомендует не выходить в плавание на маломерных судах при неблагоприятных условиях. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Если стихия неожиданно настигла, важно помнить о мерах предосторожности, которые помогут сохранить безопасность судна и экипажа. Первым делом следует трезво оценить ситуацию и мореходные характеристики судна, чтобы выбрать оптимальный курс и скорость.

Необходимо проверить и закрыть все водонепроницаемые двери, горловины, люки и палубные отверстия, а также иллюминаторы, чтобы предотвратить попадание воды на борт. Также стоит закрепить якорные цепи, якоря и предметы, находящиеся на палубе.

Подвесной мотор должен быть надёжно зафиксирован, а для дополнительной безопасности его следует соединить с корпусом тросом. Чтобы защитить систему зажигания от попадания воды и избежать остановки мотора, рекомендуется его зачехлить.