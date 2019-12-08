Боксёр из Великих Лук завоевал чемпионский титул по версии WBA

00:59, 08 декабря 2019, ПАИ

7 декабря в Екатеринбурге боксёр из Великих Лук Мухаммад Шехов завоевал титул чемпиона Азии по версии WBA Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Академии единоборств РМК.

Мухаммад Шехов выступил на первом в истории России турнире боксера Роя Джонса-младшего и Академии единоборств.

В рамках шоу прошли девять поединков, а со-главным событием стала встреча Мухамада Шехова и никарагуанца Арона Хуареса. В поединке из десяти раундов на кону стоял вакантный титул WBA Asia в весе 55,2 кг.

"Шехов стартовал без разведки – уже во втором раунде прижал соперника к канатам и был близок к досрочной победе. В последующих раундах темп чуть снизился, и никарагуанец почувствовал себя увереннее. Хуарес тоже пару раз зацепил Мухаммада силовыми боковыми, но не нанёс значительного урона", - рассказали в пресс-службе.

В шестом раунде Арон начал работать первым номером, но удары Шехова были точнее. В итоге единогласным решением судей Шехов новым чемпионом становится Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации.

За этим поединком лично следили Рой Джонс-младший и российский боксер Дмитрий Бивол.

«Бой был тяжелый, я первый раз боксировал десять раундов, и впервые был соперник такого уровня, - рассказал сам Мухаммад Шехов. - Арон выдерживал те удары, от которых, я думал, он не сможет удержаться. Готовились к сопернику долго, и спарринг-партнеры были похожие на Хуареса, единственное, что мы не знали, что он будет настолько высоким, нам говорили другую информацию. Но тем не менее спарринги помогли. Я думал, что Арон не настолько выносливый, думал, бой закончится раньше. Но победа моя, установка на бой выполнена, все круто. Сейчас буду продолжать идти к своей цели, хочу стать чемпионом мира».