Издана ставшая результатом прогулки-исследования публикация «Псков. Дрейф»

11:43, 08 декабря 2019, ПАИ

Издана ставшая результатом прогулки-исследования арт-публикация «Псков. Дрейф». Об этом Псковскому агентству информации сообщила куратор проекта Людмила Кирсанова.

Над публикацией работал художник Денис Есаков. Она представляет собой художественное исследование Пскова. Это результат дрейфа или творческой прогулки, состоявшейся 22 и 23 июня.

Дрейф был организован как художественный проект в рамках выставки «Театр повседневности», проходившей в галерее Цех с 20 июня по 14 июля.

«Псков. Дрейф» - это нетипичное, спонтанное исследование городской среды, зафиксированное в пяти маршрутах. Каждый маршрут является погружением в повседневность при помощи необычной стратегии передвижения по городу, которая помогает «дрейфующему» отказаться от привычного поведения и свободно изучать окружающую действительность», - пояснила Людмила Кирсанова.

В публикации также приняли участие социальный исследователь Савва Дудин, реставратор Мари Райнеке, художник Руди Раф, социолог и исследователь городских художественных инициатив Александра Ненько, специалист по монументальному советскому искусству Эва Рухина, архитектор Светлана Савинова, прозаик Екатерина Мазепина и поэт Артем Верле.

«Псков. Дрейф» опубликован на русском и английском языках.