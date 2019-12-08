Писательница из Пскова выпустила новый сказочный роман
Писательница из Пскова Ольга Шерстобитова выпустила новый сказочный роман «Замок дракона, или Суженый мой, ряженый…». Второй роман дилогии «Замок дракона, или Не будите во мне фею» появится в продаже в феврале. Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации автор произведений, книга вышла тиражом 3 тысячи экземпляров в серии «Колдовские миры» издательства «Эксмо».
«Это нежная и сказочная история о любви дракона и его принцессы. Для того чтобы стать счастливой, героине предстоит спасти своего суженого из заточения. Она отправится на другой край света, одолеет некроманта и его пособника, пройдет испытания. В этом помогут верные друзья и главное волшебство на свете – сила искренней чистой любви. В «Книжице» роман ожидается через недельку», - уточнила Ольга Шерстобитова.
Автор также назвала несколько причин для покупки её книги: «Во-первых, это роман, полный романтики и захватывающих приключений. Во-вторых, история о невероятно нежной и трогательной любви. Той самой, способной преодолевать любые трудности, быть сильнее тьмы и коварства врагов. История о самопожертвовании и бесконечной вере друг в друга, когда перед искренними чувствами отступает даже смерть. В-третьих, приятный волшебный мир и атмосфера вечной светлой сказки, где добро побеждает зло. Это сильные и смелые герои - дракон и принцесса, к которым настолько привязываешься, что не хочется расставаться. Ну, и, наконец, яркий, интригующий сюжет, капелька драматизма и счастливый финал».