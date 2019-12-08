Писательница из Пскова выпустила новый сказочный роман

14:37, 08 декабря 2019, ПАИ

Писательница из Пскова Ольга Шерстобитова выпустила новый сказочный роман «Замок дракона, или Суженый мой, ряженый…». Второй роман дилогии «Замок дракона, или Не будите во мне фею» появится в продаже в феврале. Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации автор произведений, книга вышла тиражом 3 тысячи экземпляров в серии «Колдовские миры» издательства «Эксмо».

«Это нежная и сказочная история о любви дракона и его принцессы. Для того чтобы стать счастливой, героине предстоит спасти своего суженого из заточения. Она отправится на другой край света, одолеет некроманта и его пособника, пройдет испытания. В этом помогут верные друзья и главное волшебство на свете – сила искренней чистой любви. В «Книжице» роман ожидается через недельку», - уточнила Ольга Шерстобитова.

Автор также назвала несколько причин для покупки её книги: «Во-первых, это роман, полный романтики и захватывающих приключений. Во-вторых, история о невероятно нежной и трогательной любви. Той самой, способной преодолевать любые трудности, быть сильнее тьмы и коварства врагов. История о самопожертвовании и бесконечной вере друг в друга, когда перед искренними чувствами отступает даже смерть. В-третьих, приятный волшебный мир и атмосфера вечной светлой сказки, где добро побеждает зло. Это сильные и смелые герои - дракон и принцесса, к которым настолько привязываешься, что не хочется расставаться. Ну, и, наконец, яркий, интригующий сюжет, капелька драматизма и счастливый финал».