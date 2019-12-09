Согласительной комиссии по бюджету следует сосредоточиться на системных вопросах, уверен Александр Котов
Согласительной комиссии по бюджету следует сосредоточиться на системных вопросах, уверен председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Об этом он сообщил, комментируя журналистам работу в рамках первой встречи участников комиссии.
Александр Котов напомнил, что согласительная комиссия создана, чтобы подготовить проект закона о бюджете ко второму чтению. Соответственно, речь идёт о поправках, которые можно было бы предложить для рассмотрения депутатам на сессии Псковского областного Собрания.
«У нас, к сожалению, достаточно много точечных обращений, которые касаются ремонта бюджетных учреждений, по замене окон, кровли, водоснабжению. Думаю, все эти вопросы можно решать в рамках утверждённых региональных программ. Работа согласительной комиссии должна носить системный характер, мы должны рассматривать вопросы общеобластного характера, в том числе по газификации, финансированию областной клинической больницы, вопросы по обеспечению питания школьников. В последнее время работа комиссии изменилась: мы видим, что и у депутатов, и у областной администрации одинаковое видение, то есть необходимость сосредоточиться на таких вот системных вопросах, решение которых привело бы к улучшению жизни всех жителей области», - заявил Александр Котов.