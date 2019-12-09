Согласительной комиссии по бюджету следует сосредоточиться на системных вопросах, уверен Александр Котов

16:19, 09 декабря 2019, ПАИ

Согласительной комиссии по бюджету следует сосредоточиться на системных вопросах, уверен председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Об этом он сообщил, комментируя журналистам работу в рамках первой встречи участников комиссии.

Александр Котов напомнил, что согласительная комиссия создана, чтобы подготовить проект закона о бюджете ко второму чтению. Соответственно, речь идёт о поправках, которые можно было бы предложить для рассмотрения депутатам на сессии Псковского областного Собрания.

«У нас, к сожалению, достаточно много точечных обращений, которые касаются ремонта бюджетных учреждений, по замене окон, кровли, водоснабжению. Думаю, все эти вопросы можно решать в рамках утверждённых региональных программ. Работа согласительной комиссии должна носить системный характер, мы должны рассматривать вопросы общеобластного характера, в том числе по газификации, финансированию областной клинической больницы, вопросы по обеспечению питания школьников. В последнее время работа комиссии изменилась: мы видим, что и у депутатов, и у областной администрации одинаковое видение, то есть необходимость сосредоточиться на таких вот системных вопросах, решение которых привело бы к улучшению жизни всех жителей области», - заявил Александр Котов.