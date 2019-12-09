Региональную систему питания школьников разработают в Псковской области к 1 сентября 2020 года

16:23, 09 декабря 2019, ПАИ

Региональную систему питания школьников разработают в Псковской области к 1 сентября 2020 года. Об этом на заседании согласительной комиссии по бюджету сообщила первый заместитель губернатора Вера Емельянова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вера Емельянова отметила также, что по инициативе губернатора Михаила Ведерникова создана рабочая группа по модернизации системы школьного питания. «Надо всех кормить», - подчеркнула вице-губернатор, добавив, что в регионе необходимо менять и систему диетического питания подростков в школах.

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов сообщил, что Госдума в первом чтении одобрила поправки относительно бесплатного питания учеников начальной школы. Планируется, что поправки вступят в силу уже с 1 марта 2020 года, а регионы будут получать субсидию на компенсацию этих расходов.

Вера Емельянова заметила, что благодаря указанной субсидии высвободятся средства на организацию питания всех школьников.