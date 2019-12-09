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Общество

80 кг сладостей собрали благотворители в Пскове

80 кг сладостей для новогодних подарков собрали в ходе месячного марафона добрых дел «Щедрый вторник», сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Кроме этого, один из псковских предпринимателей передал 40 новогодних подарков. Всего псковичи собрали свыше 250 кг продуктов, 100 предметов одежды для взрослых и 130 — для детей, 170 кг товаров для животных.

Продукты и вещи направят малоимущим семьям и людям, проживающим в домах престарелых и инвалидов. Товары для животных благотворители передадут в зооприюты.

Также в ходе благотворительной лотереи собрали около 12 тысяч рублей, которые направят на реализацию проектов «Доброй провинции».

Благотворительный марафон прошел при поддержке администрации Псковской области, проектного офиса «Команда 2018» и Почты России.

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