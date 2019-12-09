0
22:01
Псковичи могут рассказать о стоимость своего «новогоднего стола»
21:09
Владимир Путин и Сергей Шойгу могут посетить Псков 1 марта 2020 года
20:04
Александр Котов вошел в топ-10 ноябрьского медиарейтинга глав законодательных собраний
19:31
Псковичи высказались в поддержку авиарейса «Псков - Москва»
17:32
«Прямая линия» с Михаилом Ведерниковым состоится 24 декабря
17:30
В Псковской области ищут родственников женщины по имени Сидора
16:19
Согласительной комиссии по бюджету следует сосредоточиться на системных вопросах, уверен Александр Котов
Еще новости
Общество

Телепередачу о нашествии Стефана Батория снимает канал «Звезда» в Пскове

Фото пресс-службы Псково-Изборского объединенного музея-заповедника

Телепередачу «Не факт» снимает канал «Звезда» в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

Съемки о нашествии польского короля Стефана Батория на Псков велись в Псковском Кремле и Покровской башне. «Ветер нечеловеческий, но когда нас это останавливало?» – рассказали в пресс-службе.

Фото пресс-службы Псково-Изборского объединенного музея-заповедника

Отмечается, что на съемки приехал один из ведущих передачи «Не факт» актер Арарат Кещян (снимался в сериалах «Универ» и «СашаТаня»). Вторым ведущим программы выступает актер театра и кино Андрей Бурковский.

Программа «Не факт» посвящена «ярким событиям, интересным и загадочным местам, а также судьбам людей, оставившим след в истории».  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько денег вы готовы потратить на «новогодний стол» в этом году?
Проголосовать >>>

Псковичи могут рассказать о стоимость своего «новогоднего стола»
09 декабря 2019
Псковичи могут рассказать о стоимость своего «новогоднего стола»
Владимир Путин и Сергей Шойгу могут посетить Псков 1 марта 2020 года
09 декабря 2019
Владимир Путин и Сергей Шойгу могут посетить Псков 1 марта 2020 года
Александр Котов вошел в топ-10 ноябрьского медиарейтинга глав законодательных собраний
09 декабря 2019
Александр Котов вошел в топ-10 ноябрьского медиарейтинга глав законодательных собраний
Псковичи высказались в поддержку авиарейса «Псков - Москва»
09 декабря 2019
Псковичи высказались в поддержку авиарейса «Псков - Москва»
«Прямая линия» с Михаилом Ведерниковым состоится 24 декабря
09 декабря 2019
«Прямая линия» с Михаилом Ведерниковым состоится 24 декабря
В Псковской области ищут родственников женщины по имени Сидора
09 декабря 2019
В Псковской области ищут родственников женщины по имени Сидора
Согласительной комиссии по бюджету следует сосредоточиться на системных вопросах, уверен Александр Котов
09 декабря 2019
Согласительной комиссии по бюджету следует сосредоточиться на системных вопросах, уверен Александр Котов
На аэродроме в Пскове протестировали систему борьбы с беспилотниками
09 декабря 2019
На аэродроме в Пскове протестировали систему борьбы с беспилотниками

Идет загрузка...