Телепередачу о нашествии Стефана Батория снимает канал «Звезда» в Пскове

21:24, 09 декабря 2019, ПАИ

Телепередачу «Не факт» снимает канал «Звезда» в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

Съемки о нашествии польского короля Стефана Батория на Псков велись в Псковском Кремле и Покровской башне. «Ветер нечеловеческий, но когда нас это останавливало?» – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что на съемки приехал один из ведущих передачи «Не факт» актер Арарат Кещян (снимался в сериалах «Универ» и «СашаТаня»). Вторым ведущим программы выступает актер театра и кино Андрей Бурковский.

Программа «Не факт» посвящена «ярким событиям, интересным и загадочным местам, а также судьбам людей, оставившим след в истории».