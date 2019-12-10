Лучших спортсменов чествуют в Пскове

16:25, 10 декабря 2019, ПАИ

Торжественная церемония награждения лучших спортсменов Псковской области за 2019 год — «Бал Чемпионов» — проходит в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Пскове 10 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

К спортсменам и их наставникам обратилась первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и пожелала от имени главы региона Михаила Ведерникова здоровья, побед и новых успехов. «Сегодня эта встреча посвящена тем, кто принес победу себе лично, региону и России. Сегодняшний бал — только начало пути», — отметила она.

«Победа приходит к достойным, — продолжила Вера Емельянова. — Каждый из вас — пример настойчивости, целеустремленности. Вы многое сделали для повышения имиджа области на международной спортивной арене».

По ее мнению, недавнее решение WADA об отстранении России от Олимпиад и чемпионатов мира — дурная весть для всего международного спорта. Она отметила, что ряд спортивных направлений теряют своих фаворитов, а медали будут разыгрываться в неконкурентной борьбе.

«Отдельную признательность хочу выразить вашим семьям и тренерам, которые поддерживают вас в самые трудные минуты. Желаю вам больших рекордов и достижений. Администрация Псковской области будет вас поддерживать», — добавила Вера Емельянова.

За высокие достижения и успехи в развитии физической культуры и спорта награды из рук первого вице-губернатора получили член сборной команды России по стрельбе из лука, Заслуженный мастер спорта Александра Савенкова и ее тренер Виталий Андреев; член сборной команды России по академической гребле, мастер спорта Александр Матвеев и его тренер Сергей Матвеев; члены сборной команды России по дзюдо, мастера спорта Елизавета Степанова и Александра Хомын, а также их тренер Дмитрий Мишин; член сборной команды России, Заслуженный мастер спорта Любовь Екшикеева и ее тренер Арифула Екшикеев; победитель Чемпионата мира по парашютному спорту, член сборной команды России, Заслуженный мастер спорта Елена Лактионова и ее тренер Александр Иванов, Чемпионка России по спортивному ориентированию, мастер спорта Марина Борисенкова и другие.

Заслуженный тренер России Юрий Карпенков поблагодарил власти за помощь в развитии спортивного движения в области и поддержку спортивных мероприятий в регионе. «Отдельное спасибо за внимание к молодым спортсменам. Благодарю тренеров за самоотдачу в работе с подопечными», — добавил он и пожелал новых побед в наступающем году.

«Вы своим трудом, своей волей к победе достигаете высоких результатов, — отметил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин. — Я всю жизнь занимаюсь спортом, но, конечно, таких результатов, как вы, не достиг. Сколько пота, слез и крови надо пролить, чтобы достичь чего-то! Думаю, запрет WADA не станет помехой, мы продолжим бороться и продолжим соревноваться, приобретать новых друзей».