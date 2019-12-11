Переименовать молокосодержащие продукты предложено в России

09:32, 11 декабря 2019, ПАИ

В России предложено переименовать молокосодержащие продукты. Инициативу озвучил техкомитет при Росстандарте, пишет газета «Известия».

По мнению экспертов, нововведение поможет покупателям более точно определять молочные продукты. При этом в Минсельхозе сообщили, что установить правила можно только на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Производители предлагают исключить молокосодержащую продукцию из техрегламента ЕАЭС о безопасности молока, рассказал глава технического комитета при Росстандарте Аркадий Пономарев. Это поможет изменить правила обращения этих товаров, в том числе и их названия.

Сейчас продукция с содержанием молока входит в категорию молочных. Согласно регламенту, 50% жировой базы в таких продуктах может состоять из растительных жиров (например, пальмового или кокосового масла). При этом на самой упаковке указано, что продукция содержит заменители молочного жира (ЗМЖ) и произведена по технологии сметаны, творога, сыра и т.д. Необходимые уточнения о замене жиров или белков указаны в их составе, но потребители его не всегда изучают. Зачастую такая продукция ассоциируется у граждан с натуральным молоком, а это заблуждение.

В августе Псковское агентство информации приняло участие в контрольном рейде по крупным супермаркетам Пскова и проверило соблюдение законодательства о маркировке молочных продуктов.