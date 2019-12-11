Четыре заявки на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры представила Псковская область в фонд ЖКХ

11:11, 11 декабря 2019, ПАИ

Псковская область представила в фонд содействия реформированию ЖКХ четыре заявки на получение финансовой помощи за счет средств госкорпорации на реализацию проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры. В частности, речь идёт о проектах по модернизации в сфере водоотведения и теплоснабжения в Великих Луках, Гдове и Острове. Об этом пишет экспертный журнал «Концессии и инфраструктурные инвестиции».

Так, две заявки касаются Великих Лук. Первая – проект модернизации в сфере водоотведения в городе. В его рамках планируется реконструкция действующих очистных сооружений города. В ходе работ будут модернизированы воздуходувная станция и аэротенки первой и второй очереди, заменены воздуходувное и насосное оборудование в воздуходувной станции на менее энергоемкое, заменены аэрационные системы и проведён монтаж кассет полимерной загрузки, реконструирована вторая очередь зданий и сооружений очистки стоков, заменены грабельные решетки, комплекты илоскребов и илососов на новые.

Общая стоимость проекта составляет 319,9 млн рублей. Из них 191,94 млн рублей – за счёт средств фонда ЖКХ, 63,98 млн рублей – местный бюджет, 63,98 млн рублей – средства участника проекта.

Вторая великолукская заявка – проект модернизации в сфере теплоснабжения города. В его рамках планируется модернизация системы теплоснабжения города. В ходе работы будут построены и реконструированы тепловые сети для переключения части тепловых нагрузок абонентов, построена блочно-модульная котельная мощностью 8,3 МВт, реконструирована котельная № 15 с заменой водогрейного котла.

Общая стоимость проекта составляет 170,01 млн рублей. Из них 102,005 млн рублей – за счёт средств фонда ЖКХ и по 34 млн рублей – местный бюджет и средства участника проекта.

Также в фонд ЖКХ поступили две заявки проектов по модернизации в сфере теплоснабжения в Гдове и Острове. В рамках первого проекта планируется реконструкция существующей котельной №3 с увеличением установленной мощности до 7 МВт. Проект рассчитан на один год - 2020 год. На его реализацию требуются 61,476 млн рублей, из них 33,69 млн рублей – средства фонда ЖКХ, 27,79 млн рублей – средства участника проекта.

В рамках островского проекта планируется модернизация существующих котельных №1 (23,4 МВт) и №4 (16,4 МВт) с увеличением их мощности до 24,9 МВт и 21,35 МВТ соответственно. Проект рассчитан на два года: 2020-2021 года. На реализацию этих целей потребуются 44,06 млн рублей, из них 26,44 млн рублей – средства фонда ЖКХ, и по 8,81 млн рублей – местный бюджет и средства участника проекта.

Ранее фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Псковской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств госкорпорации на реализацию проектов модернизации в сфере коммунальной инфраструктуры. Речь идёт о модернизации коммунальных системы водоотведения в Пскове. На реализацию проекта будут потрачены 176,75 млн рублей, из них 106,05 млн рублей – средства фонда ЖКХ, 70,7 млн рублей – средства участника проекта. Предполагается в течение 2019-2021 годов выполнить реконструкцию канализационного коллектора и модернизацию трех канализационных насосных станций, их мощность -74 тысячи кубометров.