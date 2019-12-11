Минспорт: Количество занимающихся спортом россиян увеличивается

11:42, 11 декабря 2019, ПАИ

42% может достичь количество занимающихся спортом россиян по итогам 2019 года. Как пишет ТАСС, такие прогнозы делает министерство спорта России.

Глава ведомства Павел Колобков рассказал, что в прошлом году занимались спортом 54 млн 200 тыс. россиян — 39,8% населения страны. По его словам, среди работающих активный образ жизни ведут 20 млн 400 тыс. человек, 33 млн 100 тыс. занимающихся — это студенты, а 1 млн 300 тыс. — лица с ограниченными возможностями здоровья.

Павел Колобков уточнил, что в «майском указе» президента России Владимира Путина стоит задача увеличить до 55% число занимающихся спортом россиян.

В Псковской области в настоящее время ведется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ) — в Плюссе и Великих Луках. Также ФОКОТ появится и в Новоржеве.

Помимо этого, в районы поступило оборудование для установки десяти спортплощадок для сдачи норм ГТО, идет активная реконструкция стадиона «Машиностроитель» в областном центре. В Пскове и муниципалитетах региона установлены воркаут-площадки.