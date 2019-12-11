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Общество

Праздник в честь открытия «Перекрестка» пройдёт в Пскове 14 декабря

14 декабря в 12:00 в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» состоится праздник в честь открытия супермаркета «Перекресток». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации «Акваполиса».

В рамках праздник для гостей будут проведены конкурсы и викторины, выступят вокальные коллективы, пройдёт розыгрыш трех суперпризов в номинации «Самый крупный чек часа» (в 13:00, 14:00 и 15:00). Также для всех желающих будут работать фотобудка, где можно сделать бесплатное мгновенное фото, бесплатная студия аквагрима, интерактивы для детей от сказочных героев.

Вход на мероприятие свободный.

Супермаркет «Перекресток» открылся в псковском «Акваполисе» 10 декабря. В ассортименте нового магазина более 13 тысяч наименований товаров. Время работы супермаркета – с 9:00 до 23:00.

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