Жителей Псковской области наградили в преддверии Дня Конституции

11:55, 11 декабря 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел торжественный прием, посвященный Дню Конституции России. Мероприятие прошло в Приказной палате Пскова 11 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников подчеркнул, что Конституция — это особый документ, в котором закреплены права и свободы человека. В преддверии дня Конституции губернатор провел награждение отличившихся жителей региона.

«За каждой наградой стоит большая история, поступок, за которым стоит наша страна, — отметил он. — В области живут замечательные люди, которые мотивируют и вдохновляют на новые дела. Важно, чтобы каждый человек знал, что в России ценят неравнодушие». Михаил Ведерников пожелал всем здоровья, крепости духа и работы на благо Отечества.

В ходе торжественного приема медаль «За заслуги перед Псковской областью» получил член Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», член Совета при президенте России по культуре и искусству Валентин Курбатов, а почетный знак «За заслуги перед Псковской областью» — председатель исполнительного комитета Великолукского горсовета народных депутатов, глава администрации города Великие Луки, мэр города Великие Луки с 1986 по 2004 годы Алексей Мигров.

Медали «Родительская слава Псковской области» получили родители Героя России Алексея Воробьева и Сергея Воробьева — Владимир Воробьев и Нина Воробьева, мать Дмитрия Аленичева и Андрея Аленичева — Антонина Аленичева, а также многодетная мать Татьяна Ефимова.

Почетную грамоту губернатора Псковской области вручили воспитателю Центра развития ребенка – детского сада в Плюссе Нине Титовой, опекуну и попечителю приемных детей Наталье Мандзибура, приемному родителю Людмиле Семеновой, коллективу ансамбля русской музыки «Псков» Псковской областной филармонии и коллективу сводного духового оркестра 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

Благодарность президента России получил заведующий кафедрой вычислительной техники ПсковГУ Сергей Лёхин, благодарности председателя Совета Федерации — глава Красногородского района Валентина Понизовская, глава сельского поселения «Шелковская волость» Великолукского района Любовь Богатырева, управляющий делами администрации Островского района Ольга Затравкина, глава сельского поселения «Самолвовская волость» Гдовского района Валентина Лопатева, глава сельского поселения «Дубровенская волость» Порховского района Алексей Петров, председатель ТИК Опочецкого района Татьяна Бобылева и председатель ТИК Плюсского района Светлана Гаврилова.

Кроме этого, десять 14-летних детей получили паспорта гражданина России.

По окончании мероприятия был впервые исполнен гимн Псковской области. «Учитывая роль и значение Псковской области — это исторический момент. Символично, что гимн прозвучит именно здесь, в Приказной палате», — добавил Михаил Ведерников.