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Колбасу и сыр на несколько тысяч рублей похитила пара в Острове

Мужчина и женщина задержаны в Острове за кражу продуктов питания. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, сигнал поступил из магазина, который расположен ан улице Сапртака.

Сотрудники вневедомственной охраны через считанные минуты прибыли на место.

Выяснилось, что мужчина 23 лет и женщина 29 лет похитили из торгового зала 15 палок колбасы и 10 упаковок сыра, стоимость продуктов превысила 5000 рублей.

Пару задержали и доставили в местный отдел полиции. Теперь им предстоит ответить за совершенное правонарушение по всей строгости закона.

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