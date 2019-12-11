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Общество

Виртуальный тур по псковским храмам ЮНЕСКО создали кванторианцы

Мирожский монастырь в Пскове. Фото: Дарья Хваткова

Ученики псковского «Кванториума» создали виртуальный тур по 10 храмам Пскова, которые были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов на пресс-конференции 11 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, защита созданного проекта состоится в «Кванториуме». Он также отметил, что благодаря виртуальному туру можно будет больше узнать о данных объектах культурного наследия. Например, с помощью специального QR-кода можно будет посмотреть всю информацию о храме, и его внешний вид в определенную эпоху времени.

Сам виртуальный тур можно будет посмотреть с помощью специальных VR-очков, которые есть в каждой «точке роста» в образовательных учреждениях. При этом Александр Седунов отметил, что в перспективе этот виртуальный тур можно будет сделать и для смартфонов с помощью специального приложения.

7 июля 2019 года в Баку на 43-й сессии комитета всемирного наследия организации была одобрена заявка Псковской области о включении 10 объектов в список ЮНЕСКО. В их числе: собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, ансамбль Спасо-Мирожского монастыря (Преображенский собор), ансамбль Снетогорского монастыря (Собор Рождества Богородицы), церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (остатки колокольни, ворота и ограда), церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей, церковь Николы со Усохи и церковь Василия на Горке.

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